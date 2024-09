Martino | Lukaku calciatore serio ed affidabile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Giorgio, giornalista romano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni sul momento attuale del Napoli e non solo: “Romeluè una persona seria e di grande affidabilità. Antonio Conte lo conosceva, lo sapeva e per quello lo voleva. Al di là dell’aspetto tecnico, rispetto a Victor Osimhen,ha sempre dimostrato una grande serietà professionale. E’ chiaro che ha bisogno della migliore condizione fisica e deve essere utilizzato nel miglior modo possibile. Raspadori? Il suo poco utilizzo nel Napoli è perché c’è una rosa con altri elementi che vanno a sovrapporsi con le sue caratteristiche. Il problema maggiore è che l’assenza delle competizioni europee impedisce le rotazioni. Al momento sembra meritare una maglia da titolare, ma nel Napoli contrasta con l’abbondanza, mentre la non abbondanza in Nazionale lo facilita.