In ospedale per dei controlli muore 7 giorni dopo | addio a Roberto Badalini famoso per Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) La comunità di Porto Sant’Elpidio è stata colpita da una tragica: la scomparsa improvvisa di, meglio conosciuto come Dj Roby. Il 49enne, celebre per le sue esibizioni cariche di ironia e talento, è deceduto presso l’Murri dove era ricoverato dal 31 agosto per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente, portando a un triste epilogo. I funerali si terranno lunedì 9 settembre, alle ore 17:00, presso la chiesa di San Pio X di Marina Picena.Leggi anche: Italia, militare americano accoltella ragazzo davanti una discoteca Una carriera tra parodie e imitazioniera noto non solo per le sue performance musicali, ma anche per le sue imitazioni e parodie che gli avevano garantito visibilità su diverse piattaforme, da YouTube fino aLa