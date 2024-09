L’altra Leopolda Storie e miti della villa in Costa Azzurra che fu del re del Belgio e di Gianni Agnelli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) Beaulieu-sur-Mer, dieci chilometri da Nizza, è un paese dove le persone sembrano non avere un passato. Una enclave per milionari, e anche qualcosa di più, post-moderna, emozionale, lesono memoir non biografie, i fatti sono superati dai ricordi, soprattutto molto dipende da come vengono ricordati. Se vuoi sapere come stanno le cose non devi certo sederti tra gli avventori inglesi, norvegesi e americani che ordinano Negroni e pain au chocolat. Il vero centrovita cittadina, a Beaulieu, è il PMU, il bar del centro dove si gioca ai cavalli (senza trucchi, si auto-assolvono così) e dove prima o poi, nel corsogiornata, capitano tutti: dal sindaco al capomunicipale, dall’ex legionario all’ex croupier, e poi chef, sous- chef e pasticceri, il direttore del Credit Agricole qui accanto che stringe la mano a tutti, indipendentemente dal rating.