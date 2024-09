Un momento d' oro per le donne nello sport?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) - Il Medagliere delle Mestruazioni classifica i paesi che hanno gareggiato a Parigi quest'estate e vede i colossi dellobuttati giù dal podio Milano, 6 settembre 2024. Recentemente, la conversazione sue mestruazioni si è presa spazio, anche in considerazione dei Giochi di quest'estate: l'attenzione mediatica sul rapporto tra flusso mestruale e prestazioniive è cresciuta. Ma c'è ancora molta strada da fare, come dimostrato da un nuovo studio sul supporto alla salute riproduttiva e intima, condotto dagli esperti di salute femminile INTIMINA. I risultati sono stati utilizzati per produrre il Medagliere delle Mestruazioni, evidenziando i risultati dei paesi partecipanti ai giochi di quest'estate.