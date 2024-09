The Penguin | Oz Cobb conquista Gotham nel nuovo trailer della serie spin-off con Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Pinguino barcolla per le strade di, nell’ultimotv-off The. Il villain interpretato dafarà “tutto il necessario” per diventare il bossmalavita che ha sempre sognato di essere. Il produttore esecutivo, Matt Reeves (regista di The Batman, che proprio di recente ha rilasciato un interessante aggiornamento sul secondo capitolo), ha presentato l’ultima anteprima-off su X (ex Twitter), avvisando il pubblico che “sta arrivando una tempesta“, prima del suo atteso debutto su HBO. La clip di un minuto vede Ozdichiararsi “un gusto consolidato” e avvisare che “tutto ciò che avete sentito su di me è vero“.