Sergio Mattarella al Forum di Cernobbio | Avanti con l’Europa non abbiate paura delle riforme

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Il presidente della Repubblicaè intervenuto in collegamento aldi: un “confronto sugli incalzanti mutamenti del nostro tempo, 50 anni di sguardi sul mondo che hanno aiutato l'Italia a confrontarsi con un mondo sempre più connesso e in competizione”, come lo ha descritto lui stesso. Ampio spazio è stato dato al, che il presidente ha descritto come “incompiuta”: “La storia dell'integrazione europea, a partire dal dopoguerra, dalla comunità per il carbone e l'acciaio, con la vitalitàforze culturali, sociali, economiche dei diversi Paesi, sta a testimoniare come un quadro di libertà, giustizia sociale, aspirazione alla pace, esprima valori destinati a prevalere sui disvalori dell'egoismo, della contrapposizione, del razzismo, della violenza, dell'odio, della guerra".