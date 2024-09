Aggredisce brutalmente il gatto della fidanzata perché colto da un raptus | denunciato un ragazzo L’animale ricoverato in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una violenza inaudita quella che si è ripercossa su un poverocolpevole solo di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato e con la persona sbagliata, soprattutto. È successo a Chioggia, nel veneziano, dove unhaaggredito ilsua, come riporta il sito web Chioggia Azzurra, sarebbe stato ‘da un’. Il malcapitato animale è stato ridotto in fin di vita, con la testa e la bocca spaccate e la vescica spappolata dall’estrema violenza dei colpi inferti. Il motivo del gesto, verosimilmente, potrebbe essere ricondotto a un episodio di gelosia, che ha poi portato al gesto, ingiustificabile, del. Il, infatti, era un regalo che la suaaveva ricevuto da un suo ex. E sarebbe questo il motivo per cui, nel giovane, è scattato il gesto d’ira che lo ha portato ad aggredire