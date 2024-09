U S Polo Assn la collezione footwear autunno inverno 24 25

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Entusiasmo e innovazione caratterizzano lacalzature U.S.. FW 24/25, primo tassello di una fase di transizione e avvio di nuove proposte rispetto alle stagioni passate. Un’inedita palette di colori si allinea con le ultime tendenze abbracciando creatività , ambiente e tecnologia. Queste influenze si riflettono in nuances accoglienti e delicati pastelli, simbolo di tranquillità e gentilezza, in contrasto con accenti luminosi evocanti il bisogno di fantasia, ottimismo e vitalità , nonché il desiderio travolgente di stimolare l’immaginazione. Spazio anche alle tonalità scure, volte a esprimere empatia per il subconscio e per gli aspetti più stimolanti delle emozioni umane. Tali scelte cromatiche traggono spunto dall’esplorazione spaziale, viaggi cibernetici nel metaverso e sottoculture underground.