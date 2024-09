Pietro Castellitto è Riccardo Schicchi nel teaser trailer di Diva Futura

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 5 settembre 2024) PiperFilm ha diffuso in rete ildi, il film In Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Giulia Louise Steigerwalt. Il film getta uno sguardo sull’esplosione del fenomeno “porno” in Italia negli anni ’80/’90. Al centro della trama di), celebre regista e produttore del settore di quegli anni che, grazie alle sue intuizioni a livello imprenditoriale, è riuscito a creare un vero e proprio impero. Matteo Rovere è tra i produttori del film, con Groenlandia e PiperFilm, e con Rai Cinema in collaborazione assieme a Netflix. Il film sarà distribuito nelle sale prossimamente da PiperFilm. Il cast dicomprende, oltre che, anche Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordi?, Davide Iachini, Marco Iermanò.