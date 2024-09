Osimhen suona la carica | Sono emozionato di far parte di questa famiglia poi l’annuncio sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo settimane intense, si è finalmente risolto il rebus legato a Victor. Le prime parole dell’ormai ex calciatore azzurro. Il Napoli ha risolto la situazione legata a Victor. Uno dei principali protagonisti dello scudetto, non faràdella rosa azzurra durante la stagione in corso. L’addio era ormai scontato, anche se nel corso dei mesi son cambiate tante cose. Infatti, inizialmente, si pensava ad una cessione record che però in realtà non si è mai concretizzata. Quindi, dopo la fine del mercato nei top campionati europei, il Galatasaray rappresentava l’ultima spiaggia da cui poter ripartire. Infatti, la trattativa con il club turco si è chiuso in modo molto rapido. Si tratta di un prestito secco, con ingaggio pagato totalmente dagli acquirenti.