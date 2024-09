Dune | la splendida Pain Box Edition 4K Ultra HD + Blu-Ray è in offerta su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) I fan dipossono attualmente trovare sulaBox4KHD + Blu-Ray del primo film di Denis Villeneuve, in. I film didiretti da Denis Villeneuve hanno riscosso un notevole successo sia di critica che di pubblico, rompendo ogni pregiudizio in merito. Il primo capitolo, uscito nel 2021, è stato acclamato per la sua visione cinematografica ambiziosa, la fedeltà all'opera di Frank Herbert e la qualità della produzione. Villeneuve, invece, è stato elogiato per aver saputo tradurre la complessità del romanzo in un'esperienza visiva epica e immersiva, con una particolare attenzione alla costruzione del mondo e all'estetica. Il film ha ottenuto numerosi premi, tra cui diversi Oscar per aspetti tecnici come fotografia, sonoro e effetti speciali.