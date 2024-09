Balneari | Bonelli e Marino ' chiederemo a Ue di fermare privilegi insostenibili'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo richiederà un incontro urgente alla Commissione competente per denunciare iinaccettabili deiitaliani. Il governo sta trattando per mantenere solo il 15% delle spiagge libere, una percentuale ridicola e inaccettabile, soprattutto se confrontata con la Francia, dove la legge prevede che l'80% delle spiagge sia accessibile liberamente a tutti". Così in una nota il portavoce nazionale di Europa Verde Angeloe l'europarlamentare di EV Ignazio. "Il governo Meloni, invece di rispettare le norme europee, continua a difendere questivergognosi. La proroga triennale delle concessioni sarebbe l'ennesimo schiaffo ai cittadini e all'Europa. È intollerabile che lo Stato incassi solo 110 milioni di euro da un settore che fattura 10 miliardi l'anno.