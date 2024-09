UniBg per la prima volta a Bergamo il Convegno di Studi sul Giappone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024). Per ladalla fondazione dell’Associazione Italiana per glisi nel 1973, il 48esimodisulsi terrà all’Università di, dal 12 al 14 settembre di quest’anno. Il programma del– organizzato in gran parte con il sostegno economico della Japan Foundation e in collaborazione con il dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’ateneo orobico – prevede oltre 40 relazioni suddivise in 15 sessioni e dedicate a svariati aspetti della culturase, tra cui letteratura premoderna e moderna, cinema, storia, religione, filosofia, filologia, linguistica, sociologia, diritto, economia, arti. Particolare attenzione è dedicata ai lavori di giovani ricercatori e a temi e metodologie originali.