Stimmate di San Francesco la cerimionia arriva ad Assisi dopo la Verna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – La Città di, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, intende rievocare l'anniversario delleche Sanricevette sul monte della, nel mese di settembre del 1224. Sabato prossimo, 7 settembre, il sindaco Stefania Proietti e i sindaci di Firenze Sara Funari e di Chiusi dellaGiampaolo Tellini presenzieranno una cerimonia particolarmente significativa, facendo rivivere nella Sala della Conciliazione, dalle 11.30 in poi, il ricordo della donazione della pietra d'altare, estratta dal monte della, che il Comune di Firenze 98 anni fa fece giungere adper ornare la cappella della Madonna del Popolo in piazza del Comune. La ricollocazione dell'edicola sacra era stato fortemente voluta da Arnaldo Fortini nel quadro delle celebrazioni del settimo centenario francescano.