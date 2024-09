Ucraina le ambiguità che confermano gli antichi pregiudizi sull’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Schopenhauer ci rimproverava una “perfetta impudenza”, Stendhal un’irresistibile inclinazione verso i piaceri della vita contrapposti ai doveri del cittadino e dell’uomo di Stato, Napoleone una sostanziale inaffidabilità militare. Tesi che Winston Churchill riassunse in un’affermazione tanto nota quanto urticante: “Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”. Quella che si combatte innon è, con tutta evidenza, una partita di calcio. Tuttavia l’atteggiamento della classe politica italiana nel suo complesso rischia di confermare ilo churchilliano.