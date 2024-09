LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la sedicesima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

13.04 Giornata durissima che presenta oltre 4000 metri di disllo complessivi, ovviamente sarà decisiva l'ascesa conclusiva. 13.02 I corridori hanno appena preso il via da Luanco: 181,3 chilometri per giungere a Lagos de Covadonga. 13.00 Buongiorno e benvenuti alladelladella. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladella. Comincia la terza settimana che sarà decisiva e risolutiva per i destini della Corsa Roja. Saranno 181.3 chilometri da Luanco a Lagos de Covadonga con oltre 4000 metri di disllo complessivi. Saranno ben tre i GPM, uno più duro dell'altro: la prima salita sarà quella di Mirador del Fito (7.1 km al 7.9% e picchi al 12%).