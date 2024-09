L’austerity non basta Polillo spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Magari fosse così semplice:sse, nobilitata dal richiamo al patriottismo, per approdare nel migliore dei mondi possibili. La tesi di Mario Monti, adombrata dalle pagine de Il Corriere della sera. Se questa fosse la soluzione non ci sarebbe altro da fare che imporre le relative ricette. E guai ai trasgressori. Ma purtroppo così non è a causa di un’equazione – quella relativa alla gestione della finanza pubblica – molto più difficile da risolvere, rispetto alle tesi enunciate. In cui non è difficile scorgere quella che, una volta, era semplicemente considerata “falsa coscienza”. Il punto di vista prevalente di un élite che poco ha a che vedere con le angustie, i dilemmi, le sofferenze del vivere della gente comune., a volte, può essere una ricetta necessaria. Lo fu ad esempio nel 2011. Ma non può essere l’unico strumento.