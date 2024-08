Oppo Watch X ti accompagna senza paura in ogni tipo di sport dalla corsa al tennis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Ormai lo smartè un'appendice ordinaria della nostra quotidianità, lo strumento che ci consente di avere tutto sotto controllo: battito cardiaco, stress, qualità del sonno, parametriivi, notifiche e, a seconda dell'orologio, varie ed eventuali. Un ecosistema che in alcuni casi si posiziona verso la vetta, come accade con l'ultimo arrivato di casa, ilX, che abbiamo provato per un po' di tempo. Monsieur l'X Aperta la confezione si presenta in tutto il suo splendore: total black con forme sinuose e design accattivante (qualcuno avrà notato la somiglianza con il OnePlus2). Dotato di una cassa in acciaio inossidabile da 46 mm di diametro e un display AMOLED da 1,43 pollici, protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi: una dimostrazione di solidità che si apprezza molto in questa fascia di prezzo.