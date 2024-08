Borrell minaccia ma su Putin spara a salve

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 31 agosto 2024) Il falco insiste sull’uso di armi Ue in Russia: «Escalation con Mosca? Ridicolo». Antonio Tajani: «Idee sue». Alla fine, lo spagnolo cede: «Ognuno fa per sé». Per «Foreign Affairs», però, schierarle è inutile. Volodymyr Zelensky caccia il capo dell’Aeronautica per l’F-16 caduto. Conflitto israelopalestinese, il leader islamista Wassem Hazem era insieme a due militanti e stava progettando nuovi attacchi. Lo speciale contiene due articoli