Medvedev vince e paragona gli Us Open a un ristorante italiano | la sua comica spiegazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Daniilha trovato un modo singolare per descrivere la sua vittoria agli Us. Dopo aver superato l’ungherese Fabian Marozsan, l’estroso tennista russo ha lasciato tutti di stucco durante l’intervista post-match, evocando in modo inatteso l’atmosfera di unper descrivere la sua esperienza a Flushing Meadows. E ora, per un curioso scherzo del destino, dovrà affrontare proprio un avversarionel prossimo turno del torneo: Flavio Cobolli. Durante l’intervista a fine partita,ha descritto il match come un’esperienza gastronomica in Italia: “Nella partita di oggi mi sono sentito come in un. Il cibo è fantastico, il retrogusto è ottimo, ma la tua testa è come (accompagnando le parole con un gesto che mimava il trambusto, ndr) così rumorosa“.