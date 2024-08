Ultima Generazione a processo il giudice condanna tre attivisti | Ci sono altri modi per protestare E il pentito accusa il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedĂŹ 29 agosto 2024) I trediti a uno e due mesi di arresto (pena sospesa) per aver violato un foglio di via dal Comune di Milano, incollandosi al basamento di una statua di Boccioni al Museo del ’900 nel luglio 2022, “avrebbero potuto veicolare i propri messaggi a tutela dell’ambiente” senza commettere reati e con altre modalitĂ . È quanto osserva ilDaniela Clemente nelle motivazioni della sentenza con cui ha inflitto la pena ai tre e li ha assolti, insieme addue, dall’di danneggiamento. I ragazzi avrebbero potuto manifestare “il proprio pensiero con le svariate modalitĂ e forme” che la legge consente () non erano gravati da qualche obbligo giuridico volto alla tutela indifferenziata della collettività ” nĂ© avevano il diritto di “propagandare il messaggio di protesta in qualunque forma e modalitĂ in spregio al divieto a loro imposto dal questore”.