Ricci nomina Spacca per il campo largo la risposta | In autunno presenteremo la nostra strategia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pesaro, 29 agosto 2024 – Prove dialla Festa dell’Unità di Pesaro, nella serata in cui Matteo Renzi è stato accolto un po’ freddamente dal pubblico, ma poi erano numerosi ad ascoltarlo. Proprio perché l’ex leader potrebbe tornare alleato del Pd, ieri sera sul palco con lui c’era anche l’ex sindaco Matteo, che a sorpresa ha tirato fuori un nome marchigiano, ovvero quello di Gian Mario, ex presidente della Regione Marche. "? Io per esempio nelle Marche vorrei rivedere Gian Mariocon il centrosinistra", ha detto, pensando già alle elezioni regionali che saranno nel 2025. Un ripensamento in realtà, in quanto è “una figura con cui ho avuto grandi scontri perché nel 2015 non ero d’accordo con il suo terzo mandato da presidente”. Ma “ha tenuto insieme i liberali in questa terra e può essere un interlocutore”, ha detto ieri sera.