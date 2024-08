Fungolandia in Alta Valle Brembana | nove giorni tra escursioni degustazioni e spettacoli Quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bergamo, 29 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è partito, torna: la rassegna dedicata al mondo dei funghi, che ormai tradizionalmente dà il via alla stagione autunnale e che è arrivata alla sua 19esima edizione.di iniziative – dal 31 agosto all’8 settembre – per accompagnare bambini e adulti nella natura incontaminata dell’. Sapori, flora e tradizioni del territorio sveleranno i propri segreti in occasione dell’evnto, che prevede la storica “Mostra del fungo” e proposte gastronomiche di pranzi, cene e aperitivi pensati ad hoc; oltre a letture nel bosco, concerti,e differenti attività quotidiane.