Cccp gran finale a Mantova Cosa mi è piaciuto e cosa no della reunion della band

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alla vigilia dei concerti berlinesi, alla fine di febbraio, avevo dedicato un post sul ritorno dei– Fedeli alla Linea. Come sappiamo, l’operazione non si è limitata a una serie di concerti, ma è stata anticipata dalla mostra “Felicitazioni!– Fedeli alla Linea 1984-2024”, inaugurata il 23 settembre 2023 a Palazzo Magnani di Reggio Emilia e chiusa il 10 marzo 2024. Ora che il tour si chiude ufficialmente ail 29 agosto 2024, presso Esedra di Palazzo Te (biglietti ancora disponibili sul circuito Ticket One), è tempo di riflettere suquesto ritorno ci ha davvero lasciato. Nei consueti nove punti di questo blog, esaminerò ciò che questa operazione ha lasciato in eredità, analizzando l’impatto duraturo e la rilevanza del ritorno dei. Cominciamo! 1.