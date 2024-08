’Voci al Femminile’ con artiste iraniane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Fino al 3 settembre, alla Ideate Gallery -di via Terranuova 41, è visitabile la mostraala cura di Ainour Rajaeepour. La mostra riunisce quattroche, attraverso stili e linguaggi artistici diversi, esplorano temi profondi legati all’identità, alla natura e alla condizione femminile.alrappresenta non solo un’occasione per scoprire le voci di queste quattro, ma anche per esplorare le diverse sfaccettature della femminilità attraverso gli occhi di donne che hanno vissuto e trasformato la loro cultura e le loro esperienze in arte.in mostra: Masoume Garossi, rappresentata dal figlio Farshid Masoume vive e lavora in Iran. Le sue opere, realizzate con la tecnica della matita su carta, sono iperrealistiche e colpiscono per la loro capacità di trasmettere solitudine, speranza e un profondo legame con la natura.