Pensioni Anticipate | Verso Finestra Mobile Più Lunga e Nuovi Scenari Fiscali

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma - Il panorama dellepotrebbe presto subire una significativa trasformazione. Tra le misure allo studio per la prossima legge di bilancio, spicca l’ipotesi di un almento dellaper il pensionamento anticipato, che potrebbe raddoppiare i tempi d’attesa. Attualmente, l’uscita dal lavoro è possibile con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne), con unadi tre mesi. La proposta in esame prevede un’estensione a 6-7 mesi, portando di fatto l’uscita effettiva dal mondo del lavoro a 43 anni e 4-5 mesi di contributi. Il dossier nella manovra: Questa ipotesi si inserisce nel più ampio contesto della legge di bilancio, che sarà al centro del vertice di maggioranza in programma venerdì.