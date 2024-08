Da Elettra Lamborghini ai Ricchi e Poveri a Prato i protagonisti dell’estate in musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - Più che un concerto, sarà una parata di stelle:, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even,, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah, Alex Wyse e, ospite internazionale, Darin. Iinsaranno sul palco di Yoga Radio Bruno Estate, giovedì 29 agosto (dalle ore 20). Dopo cinque anni, torna finalmente in piazza Duomo auno dei maggiori eventiin. Una serata rigorosamente a ingresso libero, nell’ambito della rassegna Settembreè Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune diè pronta a far ballare la piazza sulle note dell’ultimo singolo “Dire Fare Baciare” insieme a Shade.