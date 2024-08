Conti pubblici due settimane per chiudere il Piano strutturale che limiterà la spesa fino al 2031 In manovra nuovi risparmi sulle pensioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Prima ildi bilancio previsto dal nuovo Patto di stabilità, da inviare a Bruxelles entro il 20 settembre. E con cui il governo vincolerà il Paese a rispettare per sette anni un preciso tetto all’aumento delle spese dello Stato. Poi laper il 2025 da circa 25 miliardi da mettere a punto per la prima volta senza ricorrere all’extradeficit come copertura. Contando, dunque, solo sulla spending review, la sempre invocata revisione delle agevolazioni fiscali ed eventuali nuove tasse o aumenti di entrate ottenuti per altra via. Quest’anno il rientro dalla pausa estiva è più complicato del solito per l’esecutivo. Ma soprattutto per il ministro Giancarlo Giorgetti e i tecnici del Mef. La riforma delle regole fiscali europee approvata all’inizio dell’anno con il sì di Giorgetti e senza i voti della sua maggioranza cambia il calendario delle politiche di bilancio.