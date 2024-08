Una nuova collezione Pure White per i prodotti Secretlab

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Prestazioni. Pura innovazione. Bianco puro. EccoMAGNUS Pro, la scrivania in metallo per lavoro in piedi. LaEdition, che rappresenta la versione più innovativa della scrivania in piedi di, combina le eccezionali prestazioni diMAGNUS Pro con una splendida estetica bianca, perfetta per ogni spazio, da un sereno studio domestico di ispirazione scandinava a un elegante ufficio moderno.Con laEdition, c’è unMAGNUS Pro che si adatta a una gamma ancora più ampia di estetiche, sia che si preferisca il look furtivo del nero o la raffinatezza del bianco.MAGNUS Pro si adatta a qualsiasi spazio e lo eleva immediatamente.