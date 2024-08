Incontro con Carlo Cottarelli Viaggio nelle stanze del potere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Consorzio Turistico Cinque Terre, in collaborazione con Un Mare di Libri e il Comune di Monterosso al Mare, organizza un evento culturale questa sera alle ore 21.30 presso il Molo dei Pescatori. Protagonista della serata sarĂ, economista di fama internazionale e autore del libro “Dentro il Palazzo” (Mondadori)., noto per la sua lunga carriera presso il Fondo Monetario Internazionale e per il suo ruolo come senatore e commissario per la spending review, offrirĂ una visione diretta e personale delle dinamiche interne delle istituzioni politiche italiane. Attraverso aneddoti e riflessioni, l’autore ci condurrĂ“del”, fornendo una fotografia sincera e spesso ironica di come realmente funzionano le nostre istituzioni.