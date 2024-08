Gli Oasis tornano insieme? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per tutte le amanti e tutti gli amanti dell’happy ending, stavolta la reunion deglipotrebbe essere realtà. I fratelli Liam e Noel Gallagher, ai ferri corti da tempo, sarebbero pronti a suonareil prossimo anno come headliner al prestigioso Festival di Glastonbury. Rinnovato amore familiare? Non proprio. Pare che alla base del clamoroso gesto ci sia in realtà una motivazione economica. Sembra che le carriere soliste dei Gallagher non siano state tanto remunerativi (anche in termini di fama). E secondo il Daily Mail, ai Gallagher sono stati offerti 60 milioni di euro per tornare assieme e intraprendere un tour mondiale. Tanto è bastato, però, per mettere in agitazione (positiva) i fan della band di Manchester. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime settimane, anticipato da un gustoso gossip del giornale.