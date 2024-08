Torino 26enne accoltellato al cuore muore in ospedale I sospetti sul mondo della droga e la pista della vendetta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 agosto 2024) L’aggressione è avvenuta la sera di venerdì 23 agosto in una delle principali arterie di, corso Giulio Cesare. Un, di origine marocchina, è statoaled è stato poi ricoverato d’urgenza all’San Giovanni Bosco. Ma il giovane non ce l’ha fatta ed è morto oggi, 25 agosto, per la gravitàferita riportata. Ora la polizia indaga per omicidio, ed è caccia all’aggressore. Gli inquirenti stanno acquisendo le informazioni utili a indirizzare il prosieguo delle indagini, ma per ora brancolano nel buio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 di venerdì nel quartiere Aurora, al numero 25 di Corso Giulio Cesare. La zona è legata a episodi di criminalità e microcriminalità ed è perciò attenzionata dalle forze dell’ordine.