Oggi il grande rientro a Milano e in tutta la Lombardia | code e traffico Super 36 a rischio

(Di domenica 25 agosto 2024)– Vacanze finite per migliaia di lombardi che in queste ore stanno facendoin città: da domani nei principali centri della regione è in vista un sostanziale “ritorno alla normalità”, con la stramaggioranza dei negozi in fase di riapertura e un massivo ritorno in ufficio (per le scuole bisognerà attendere ancora qualche settimana). Se qualcuno ha già anticipato ila casa a venerdì, per molti il controesodo è scattato tra sabato e domenica:è la giornata clou, a, proprio per ildei cittadini dalle località di villeggiatura in mare al Sud o in montagna al Nord verso le grandi città della. Viabilità Italia, del resto, ha annunciato il bollino rosso per l'intera giornata di domenica 25 agosto.