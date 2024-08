Beach volley Dal Corso Viscovich e Frasca Gradini trionfo a Vasto che profuma di tricolore!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Le “terze incomode” della classifica generale trionfano ae ritornano prepotentemente in corsa per la conquista dello scudetto. Il successo in campo femminile va a Federicae Aliceche conquistano così la terza tappa della loro fin qui soddisfacente stagione, mentre in campo maschile Gianluca Dale Marcoconcedono il bis dopo il successo al debutto a Caorle e i due terzi posti di Beinasco e Cirò Marina. In campo femminile la finale più rocambolesca della stagione va in scena tra le prime della classe nella generale They/Breidenbach e, che se la giocheranno fino in fondo per la vittoria finale. They/Breidenbach partono forte e si impongono 21-14 nel primo set.