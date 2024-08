Haddad Maia-Kessler oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Cleveland 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Beatrizse la vedrà contro McCartneynella finale del Wta 250 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Prima finale di una stagione molto complicata per la tennista brasiliana, scivolata fuori dalle prime 20 e addirittura fuori dalle 30 nella Race. C’è ancora tempo però per raddrizzarla e innanzitutto ‘Bia’ va a caccia del primo titolo del. Nonostante il veloce non sia la superficie che predilige, partirà nettamente favorita contro la beniamina di casa, capace di vincere alcune belle partite (spiccano un paio di rimonte) ma alla prima finale Wta in carriera. Tra le due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, sabato 24 agosto alle 20:30 italiane.