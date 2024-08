Gratta e Vinci colpo da 5 milioni | ha fatto la scelta giusta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024)da 5di euro con questo tagliando. Ecco i dettagli dell’incredibileta. Lei halaUn vero e proprio sogno per una cliente abituale. Un vero e proprio colpaccio di quelli che succedono una sola volta nella vita e solamente a pochissime persone elette. Perché quasi tutti unvincente, ma per pochi euro, lo trovano. Si contano invece sulle dita delle mani quelli che ogni anno riescono a centrare lata milionaria con la lotteria istantanea. (Instagram) – Ilveggente.itE da un paio di giorni a questa parte anche questa signora si potrà vantare di essere tra queste: la storia, raccontata dall’Eco di Bergamo, parla di unata di 5di euro con un tagliando di soli 20euro. E no, in questo caso non è come al solito quando succede una cosa del genere che tutti pensano a uno della famiglia de Il Miliardario.