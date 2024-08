Tante scorrerie con Rogue Waters

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tripwire Presents, la divisione editoriale di Tripwire Interactive che si concentra sulla pubblicazione di grandi giochi di altri studi indipendenti, ha rivelato oggi la sua partnership editoriale con Ice Code Games per la pubblicazione di, un gioco tattico a turni-lite che naviga in alto mare in un mondo di pirati. Ice Code Games è uno studio di sviluppo indipendente con sede a Varsavia, in Polonia, noto di recente per aver sviluppato l’acclamato Hard West 2, un gioco tattico a turni ambientato nel selvaggio West uscito nel 2022.è attualmente in fase di sviluppo per PC ed è disponibile per il pre-ordine prima della sua uscita il 30 settembre 2024.è un gioco tattico a turni-lite ambientato in un mondo di pirati invaso da una terribile maledizione.