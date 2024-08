Raduno scout a Verona la carica dei 20mila giovani Mattarella | Costruttori di speranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 –di fraternità e”. È il messaggio inviato dal presidente Sergioalnazionale deglidi. Sonoarrivati da tutta Italia per la Route nazionale dei capi, quest’anno per la prima volta a. Una tappa destinata a rimanere nella storia: non solo si festeggia il 50° anniversario dell'Agesci, ma è proprio ache nel dopoguerra nacque la prima scuola fondata sul metodo. “Si tratta di una tappa importante nella storia delloismo italiano”, sottolinea. Saranno quattro giorni di grandi emozioni: da oggi e fino a domenica 25 agosto. Alla cerimonia di apertura di stasera tanti personaggi del mondo dell’arte e della cultura: da Gianni Morandi al cantautore e ‘poeta pop’ Gio Evan, lo scrittore Roberto Mercadini e l’attrice Camilla Filippi.