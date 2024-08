L’ultimo desiderio di Alain Delon | essere seppellito con il suo cane ma l’animale è ancora vivo E ora che si fa?!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Qualche giorno fa, il 18 agosto 2024, ci ha lasciato; l’attore francese è morto a Douchy-Montcorbon, in Francia, all’età di 88 anni.del noto divo era quello dicon il suo amatoLoubo. Nulla di strano, si potrebbe pensare, se non per il fatto cheè in realtà! La famiglia, dunque, ha dovuto prendere una decisione molto delicata e dolorosa: nel 2018,aveva stilato una lista di ultime volontà e fra queste figurava proprio l’al fianco del suo fidato amico a quattro zampe. Il motivo?temeva che Loubo, il suo, potesse soffrire troppo al momento della sua dipartita e – dunque – lasciarsi andare a pochi giorni dalla sua mortee ildiinsieme alaveva pensato a tutto, anche al suo amato