La versione di Cahill sul caso doping | Naldi aveva usato lo spray senza che lo sapessimo Sinner non avrebbe mai imbrogliato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Sapevamo di tutto questo da qualche mese e sapevamo che si trattava di una vicenda molto seria”. Parola di Darren, allenatore di Jannik, suldi positività aldell’altoatesino per contaminazione involontaria al Clostebol. “La verità è venuta a galla, Jannik non ha avuto colpe o negligenze, e spero che possa superare questa situazione, giocare e migliorare, mettendosi alle spalle questa sfortunata vicenda” ha dichiarato ai microfoni di ESPN. Ladi DarrenUna vicenda dai mille risvolti, raccontata dall’allenatore del numero uno al mondo. “A marzo, durante il torneo di Indian Wells, Giacomo, il fisioterapista di, ha messo la mano nella sua borsa e si è tagliato un dito con un tronchesino che usava per trattare i calli ai piedi di Jannik. Si è trattato di una ferita fastidiosa.