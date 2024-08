Calciomercato Torino | in arrivo Pedersen per sostituire Bellanova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Inalil sostituto di Raoul. L’esterno italiano ha lasciato il club granata in una trattativa lampo con l’Atalanta e si prenderà la fascia destra occupata da Davide Zappacosta nel match contro il Lecce. 25 milioni di incasso per il club piemontese, che sta per chiudere la trattativa per Marcus. Il terzino norvegese arriverà dal Feyenoord, dove è tornato dopo una stagione 2023/2024 tra campo e panchina con il Sassuolo. Prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto da definire (3/4 milioni di euro). Nella prossima giornata, ironia della sorte,affronterà subito il suo recente passato in-Atalanta.: inperSportFace.