X Factor 2024 | il commento di Manuel Agnelli dopo le prime Audizioni

(Di martedì 20 agosto 2024) Ecco leimmagini ufficiali della nuova giuria e della nuova conduttrice di X: al tavolo ci sono Achille Lauro, Jake La Furia,e Paola Iezzi, sul palco a introdurre lo show e nel backstage ad accompagnare gli aspiranti concorrenti subito prima e subitola loro esibizione c’è Giorgia. GUARDA LE FOTO Giorgia conduce “X”: una voce e mille talenti. Le foto più belle Dal 12 settembre su Sky Una formazione inedita, una stagione nuova, in arrivo dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW. E un cast che in questa primissima fase di selezione appare affiatato. Ma le squadre non sono ancora formate, la vera sfida tra i giudici non è ancora partita.