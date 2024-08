Turismo in Toscana arrivano le Air Dream Suite

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Dal 2025 è possibile soggiornare inin un villaggio sospeso tra gli alberi: è l’idea del consorzio Gitav che presenta le nuove Air, piattaforme arboree che si trovano al Gitavillage Le Marze tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto (Grosseto). Le case sospese in aria tra i rami, ispirate all’Albero Lucente degli Ewoks, personaggi della prima trilogia di Star Wars, sono prenotabili online: come si legge in una nota sono in totale tre, ognuna composta da una casa mobile di circa 20 mq e da una struttura sospesa sotto la pineta. La camera si trova a circa 5 metri di altezza: grazie alle paratie e ai cavi in acciaio è stabile anche in caso di forte vento o pioggia.