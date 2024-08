Ha ripreso tutto Strage Bayesian il filmato choc del naufragio dello yacht

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il supertravolto dalla violenta tempesta che lo avrebbe affondato “in 60 secondi”. Sei persone, tra cui il magnate della tecnologia britannico Mike Lynch e la figlia diciottenne, nonché un dirigente della Morgan Stanley, risultano disperse dopo che la nave dal valore di 30 milioni di sterline si è capovolta ieri durante un evento meteorologico anomalo a largo di Palermo, in Sicilia. Le riprese di una telecamera di sorveglianza installata in una villa a soli 200 metri dal punto in cui è affondata la barca mostrano la nave ancorata in lontananza, con le sue luci lampeggianti appena visibili oltre la pioggia torrenziale. Poi il niente, il momento in cui la barca di lusso si ribalta per poi naufragare. >> “Anche lui tra i dispersi”.