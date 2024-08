Ciccimarra nuovo questore di Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Claudioè stato nominatodi. Entrerà in servizio il prossimo 3 settembre e prenderà il posto di Antonio Mannoni che è andato in pensione.è nato a Salerno il 27 giugno 1967 ma si trasferisce a Napoli fino al 1986, anno in cui, dopo il diploma, entra all’Istituto superiore di Polizia a Roma al termine del quale si laurea in Giurisprudenza a La Sapienza. Nel dicembre del 1991 viene assegnato alla Questura di Milano, dove per cinque anni assume l’incarico di responsabile della Uigos del Commissariato "Centro" fino a diventare vice dirigente. Nel dicembre 1996 viene trasferito alla Digos della Questura di Milano, assumendo prima l’incarico di responsabile della sezione dedicata alla sinistra antagonista e poi nel luglio del 2007 l’incarico di vice dirigente.