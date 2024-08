Biden passa il testimone Kamala la mia migliore scelta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Joecommosso sul palco della convention di Chicago, è stato travolto da migliaia di 'Grazie Joe'. "Vi amo, grazie", ha risposto il presidente. Poi il discorso delggio diHarris. "Non c'è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso, e adesso deve essere mantenuta. Trump - ha aggiunto - è un perdente. L'America è prospera e vincente. Non c'è nessun Paese al mondo che non pensi che l'America deve guidarlo. La minaccia di Donald Trump e' ancora "viva'. Amo il mio lavoro - ha aggiunto - ma amo il mio Paese di più. Sceglierecome vice presidente è stata ladecisione della mia carriera. E' tosta, è preparata ed ha una grande integrità", ha detto il presidente che poi ha scherzato parlando di se stesso: "I migliori presidenti sono stati vice presidenti".