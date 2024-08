Reality sono finiti i vip o la fantasia di chi fa i casting?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Oltre vent’anni di. E’ ovvio chei vip. E’ ovvio che non posmancare i “ripetenti”.ritornelli ricorrenti che si sentono all’annuncio dei cast dei vari Grande Fratello e Isola ma spesso, ciò che si ripete allo sfinimento più che una valida ragione, è un alibi. D’accordo è vero, è sempre più difficile arruolare famosi, ma è anche ovvia la pigrizia di chi fa io, peggio, l‘appartenenza a determinate agenzie/compagnie di giro che facilita l’ingresso in una rosa di concorrenti. Il caso Beatrice Luzzi è da manuale. Dopo aver insistito su personaggi visti e rivisti come Valeria Marini (ma anche meno noti come Giacomo Urtis), Grande Fratello, nel 2023/2024, ha ospitato una delle sue concorrenti più forti della storia che, udite udite, non aveva mai partecipato a un