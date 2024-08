Maltempo allagamenti e alberi caduti dopo i forti temporali nell’Empolese Valdelsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Empoli, 18 agosto 2024 – Ilsi è spostato dalla costa verso l'interno della Toscana. Circa 30 richieste di intervento ai vigili del fuoco per le avverse condizioni meteorologiche, cone rovesci che hanno colpito l'area di Empoli e della Val d'Elsa, nei comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme. Ci sono statipiegati dal vento e rami a terra o pericolanti, inoltre i pompieri vengono richiesti per mettere in sicurezza oggetti pericolanti. Risultano danni da acqua, comee piccoli smottamenti stradali. Intanto la sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha prorogato l’allerta gialla per rischioanche alla giornata di lunedì 19 agosto. L’allerta è valida su tutta la Toscana occidentale, sulla costa e sulle Isole dell’Arcipelago.