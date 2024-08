Juventus-Como Thiago Motta | Per il Como rispetto domani ci saranno i giocatori che meritano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “C’è tanta voglia di competere e arrivare al nostro obiettivo. Vogliamo una grande prestazione e ottenere il risultato“. Inizia così la conferenza di, alla vigilia della partita tra, prima sfida del campionato per i bianconeri sotto la guida del nuovo tecnico. “abbiamo 19, possono giocare in 11. Stiamo bene, abbiamo fatto buoni allenamenti. Siamo pronti per. McKennie? Un giocatore utile per noi. Iche vengonose lo, di essere lì e di giocare“. Si parla poi della numero dieci, assegnata a Yildiz per questa stagione: “Per Yildiz la 10 è una responsabilità. E’ un giocatore forte, ha una grande dedizione per il lavoro al di là della sua età. E’ giovane, ma è già cresciuto molto“. La prima giornata ha visto diversi pareggi tra le squadre più gettonate: “I pareggi delle big? Dobbiamo pensare a noi.