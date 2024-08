Gerardina Trovato in difficoltà | chi è la prima cantante che le ha teso una mano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 agosto 2024) Era il 1993 quandoha debuttato al Festival di Sanremo conquistando fama nazionale col brano Ma Non Ho Più La Mia Città; esperienza che ha ripetuto poi anche nel 1994 e infine nel 2000 col brano Gechi e Vampiri. Fra i suoi successi anche Vivere con Andrea Bocelli e il singolo Non è Un Film. L’arrivo del nuovo millennio, però, ha portato ai primi guai. Nel 2005 partecipa a Music Farm durando solo due settimane, poi sparisce, poi torna nel 2009 con un singolo che non ottiene successo e poi sparisce di nuovo fino al 2016 quando parla per lavolta della sua malattia. Lasoffre di una nevrosi ossessivo depressiva che la costringe spesso a restare inchiodata a letto.